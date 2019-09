Leroy stapt op als CEO van Proximus

Proximus moet op zoek naar een nieuwe CEO. Dominique Leroy vertrekt op 1 december naar KPN in Nederland. Dat blijkt uit mededelingen van beide telecombedrijven. Het vertrek is opvallend, want bij Proximus lopen moeilijke onderhandelingen over een herstructurering.

Proximus maakte na de sluiting van de beurs bekend dat Leroy het bedrijf verlaat, "omdat haar een nieuwe opportuniteit in het buitenland werd aangeboden", en dit ondanks de unanieme bereidheid van de raad van bestuur om haar mandaat als CEO te vernieuwen.

Nog geen minuut later blijkt dat buitenland niet zo ver te liggen. Leroy trekt naar Nederland, waar ze op 1 december CEO wordt van telecombedrijf KPN. Ze volgt er Maximo Ibarra op, die er vertrekt