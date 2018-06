Leonardtunnel dicht, files groeien aan

De Leonardtunnel blijft vandaag mogelijk de hele dag afgesloten in beide richtingen. Vannacht is bij een periodieke bouwkundige inspectie in de tunnel betonschade vastgesteld op verschillende plaatsen aan de dakplaat van de tunnel op niveau -2. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. De files op de Brusselse ring groeien flink aan.

"Experts van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn bezig met het bepalen van de exacte aard en omvang van de schade en werken op basis daarvan een oplossing uit. Om ieder risico te vermijden, blijft de tunnel intussen waarschijnlijk nog de rest van de dag afgesloten", luidt het.

Ernstige hinder

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor erntsige hinder. Verkeer op de Brusselse ring richting Zaventem moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren over de brug in Jezus-Eik en terug de ring oprijden.

Verkeer richting Waterloo moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren onder het viaduct van Oudergem en terug de ring oprijden.