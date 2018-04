Lentesmog? Veel fijn stof in de lucht

De concentratie fijn stof is momenteel relatief hoog in België en omliggende landen. Dat gebeurt wel vaker, maar in deze periode van het jaar gaat het om een ander soort smog: lentesmog. Die doet minder kwaad dan de meer bekende winter- en zomersmog, maar is wel schadelijk voor de mens. Maar waar komt de lentesmog vandaag en kunnen we er ook iets aan doen?

Anders dan de winter- en zomersmog, wordt lentesmog niet rechtstreeks uitgestoten door bijvoorbeeld dieselwagens. Lentesmog wordt veroorzaakt door stikstofdioxides uit het verkeer die reageren met ammoniak uit meststoffen, die boeren nu volop gebruiken om hun velden te bemesten.

En in deze periode van het jaar zijn nogal wat boeren daarmee in de weer, waardoor er meer ammoniak in de lucht hangt dan in andere periodes. Lentsmog is dus een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich vooral voordoet als het overdag relatief warm en zonnig is.

Schadelijk

Van lentesmog wordt aangenomen dat die minder schadelijk is dan fijn stof uit verbranding, dat vooral door verkeer veroorzaakt wordt. “Maar je kan niet zeggen dat lentesmog onschadelijk is”, zegt Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Volgens hem is er maar één oplossing om het probleem aan te pakken. “We moeten de hoeveelheid stifstofoxides, zwaveldioxide en ammoniak in de lucht reduceren, niet alleen vandaag maar duurzaam.”

Stallen

Daarom dringt hij aan op actie. “Verplicht bijvoorbeeld stallen waaruit minder ammoniak ontsnapt. We kunnen ook maatregelen nemen die de emissie bij het bemesten beperken of de veestapel inkrimpen.”