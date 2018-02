Lenovo roept laptops terug

Computerfabrikant Lenovo roept enkele honderdduizenden laptops terug. Het gaat om het model ThinkPad X1 Carbon 5th Generation. In de laptops kan een schroefje loszitten. Als dat de batterij beschadigt, kan die oververhit raken. Dat is tot nu toe bij drie laptops gebeurd. Bij oververhitting zou de laptop ook in brand kunnen vliegen, maar daar zijn nog geen meldingen van.

Het gaat om laptops die tussen december 2016 en oktober 2017 zijn gemaakt. Op de website van Lenovo kunnen mensen zien of hun laptop wordt teruggeroepen. Als dat zo is, wordt het apparaat gratis gerepareerd.

Foto: archief