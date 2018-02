Lenen voor huis nu echt duurder

Wie wil lenen voor een huis of appartement zal daar dit jaar meer voor betalen. Dat schrijft De Morgen. Marktleider BNP Paribas Fortis verwacht een stijging van 0,5 procent. “Door de onrust op de financiële markten zou het wel eens heel snel kunnen komen”, aldus Kristof De Paepe van Spaargids.be.

Het wordt al een tijdje gezegd: de goedkope leningen voor de aankoop, bouw of renovatie van een huis zouden ooit weer moeten stijgen. Tot nu toe bleef alles echter binnen de perken.

Daar lijkt nu verandering in te komen, want de angst voor een hogere inflatie deed de aandelenmarkten de laatste dagen kelderen, maar de langetermijnrentes sterk stijgen. De Belgische tienjaarsrente klom sinds december van 0.53 procent tot 0.91 procent. Dat heeft zich voorlopig nog niet vertaald in de tarieven voor de kredieten, maar als deze niveaus behouden blijven, komt een prijsstijging er zeker, volgens De Paepe.

Geleidelijke stijging

Marktleider BNP Paribas Fortis gaat ervan uit haar tarieven slechts geleidelijk aan te passen, maar ze stijgen dus wel. “Voor dit jaar - en dan vooral in de tweede jaarhelft - gaan we ervan uit dat onze tarieven voor hypothecaire kredieten met een vaste rentevoet en looptijd van tien jaar met 50 basispunten (0,50 procent) zullen stijgen”, zegt Sébastien Degand, die verantwoordelijk is voor de kredieten, in De Morgen.

Door de hevige concurrentie op de markt, valt te verwachten dat de andere banken zullen volgen. Zowel Belfius als KBC laten weten dat de rente zal stijgen.

Wat met de spaarboekjes?

Een hogere rente is helaas geen goed nieuws voor de spaarboekjes, want de spaarrentes volgen de kortetermijnrente. De kortetermijnrente wordt op haar beurt laag gehouden door de centrale banken. Economen verwachten dat de Europese Centrale Bank pas in de zomer van volgend jaar haar beleidsrente wat zal optrekken.

Hoewel de leningen dus langzaam duurder worden, moeten we nog even verder met bodemrentes op de spaarboekjes. Dit is echter geen reden tot paniek: zelfs al stijgen de tarieven tot 2,57 procent, dan nog betalen we ongeveer de helft minder dan tien jaar geleden.

Belgen blijven kopen

Hierdoor zullen de meeste Belgen niet meteen tegengehouden worden om vastgoed te kopen. In 2017 werden er 1 procent meer huizen en appartementen verkocht en PNB Paribas Fortis rekent zelfs opnieuw op een lichte toename van het aantal vastgoedtransacties.

In Vlaanderen zou wel een vertraging kunnen optreden in de eerste zes maanden. “Veel Vlamingen wachten met hun aankoop tot na 1 juli, wanneer de nieuwe regelgeving rond registratierechten in werking treedt”, zegt Degand in De Morgen. Vanaf dan betalen alle kopers zeven procent.