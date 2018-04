Lek in nucleair deel Doel 1: "Geen gevaar"

De reactor van de kerncentrale Doel 1 in Beveren is begin deze week stilgelegd als gevolg van een lek in het nucleaire gedeelte. Dat meldt TV Oost Nieuws en is bevestigd aan onze redactie. Tijdens een controle is er een defect opgemerkt op een reserveleiding. "Maar er is geen gevaar voor de veiligheid", zegt de woordvoerster van de kerncentrale, Nele Scheerlinck, aan VTM NIEUWS.

“Maandag hebben onze ploegen bij een dagelijkse controle gezien dat er een klein defect was op een reserveleiding van ons koelwatersysteem”, bevestigt Nele Scheerlinck, woordvoerster van de kerncentrale van Doel aan VTM NIEUWS. “We hebben dan de reactor uit voorzorg stilgelegd voor herstellingen. Voor die herstellingen hebben we reservestukken nodig die besteld moeten worden. Het kan enkele weken duren vooraleer de stukken geleverd kunnen worden.”

Het is nog niet duidelijk hoe de barst ontstaan is en wanneer ze juist hersteld zal zijn. De herstelling belooft alvast een hele klus te worden. De stralingsdosis op de plaats van de herstelling ligt namelijk bijzonder hoog.

"Geen gevaar"

De woordvoerster van de kerncentrale benadrukt dat er geen gevaar is voor omwonenden. “Het gaat om klein waterverlies op een reserveleiding die we uitsluitend nodig zouden hebben bij zware ongevallen. Maar bij een normale werking speelt die dus geen enkele rol”, aldus Scheerlinck.

FANC: "Procedure om reactor stil te leggen"

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is ter plaatse geweest en heeft het lek vastgesteld. “De procedure vraagt dan om de reactor stil te leggen”, zegt Erik Hulsbosch van het FANC aan VTM NIEUWS. “Engie Electrabel had gehoopt om het lek onmiddellijk te kunnen opsporen en te herstellen maar het bleek op een moeilijk toegankelijke plaats te zitten. Eerst had men gehoopt om het gisteren te herstellen, maar dat bleek niet haalbaar.” De nucleaire waakhond benadrukt ook dat het lek geen gevaar betekent. “Noch voor de werknemers, noch voor de bevolking en het leefmilieu”, klinkt het.

Het was sowieso de bedoeling dat Doel 1 eind mei stilgelegd werd voor een grondig onderhoud. De werken zijn dus met een maand vervroegd. Ten vroegste in oktober zal de kerncentrale weer opengaan.