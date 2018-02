LeJeune over boek Dutroux: "provocatie"

De vader van Julie LeJeune, een van de slachtoffers van Dutroux, vindt het voorstel van de advocaat van Dutroux om zijn cliënt binnen drie jaar vrij te laten een “provocatie”. Dat zegt hij in een Facebookbericht. Lejeune reageert daarmee op het boek dat Bruno Dayez, de advocaat van Dutroux, uitbracht.

Lejeune zette het bericht gisteren op Facebook “om te voorkomen dat zulke personen ooit nog deel zullen uitmaken van onze maatschappij en andere slachtoffers zullen maken”.

Daarnaast haalt hij ook uit naar het gerecht. “Het gerecht heeft tegen ons gelogen. We dachten allemaal dat Dutroux levenslang in de gevangenis zou zitten. En toch is de procedure om hem voorwaardelijk vrij te laten gestart.”

"Geld verdienen"

“Zoals je weet brengt de advocaat van Dutroux een boek uit met de titel: ‘Waarom Dutroux vrijlaten?’ Dat is een provocatie”, zegt LeJeune. Bovendien “wil Dayez vooral geld verdienen met zijn boek.”

Jullie en Mélissa werden in 1995 ontvoerd door Dutroux. Hun lichamen werden achteraf teruggevonden in de tuin van Michelle Martin, de vrouw van Dutroux.

