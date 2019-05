Legionella-uitbraak in Oost-Vlaanderen breidt uit

In Evergem, bij Gent, zijn nog meer mensen besmet geraakt met legionella. Het gaat om 4 nieuwe gevallen. Intussen zijn er al 15 mensen ziek geworden.

Een paar patiënten liggen op intensieve zorgen maar zijn niet in levensgevaar.

Mogelijk ligt de oorzaak in de haven van Gent. Het agentschap zorg en gezondheid heeft stalen genomen bij de koelinstallaties in de kanaalzone in Evergem. Het is nog afwachten wat het resultaat van dat onderzoek is.

Legionella veroorzaakt longinfecties en verspreidt zich via waterdamp of nevel.