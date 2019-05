Legionella-uitbraak: "Grote kans dat er nog mensen ziek worden"

In Evergem in de buurt van Gent zijn nu al 18 mensen besmet geraakt met de Legionella-bacterie, 2 mensen zijn gestorven. Wellicht zullen de volgende dagen nog mensen ziek worden, dat voorspelt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De patiënt die zich afgelopen nacht meldde met de besmetting is pas ziek geworden aan het begin van de week. Dat is 10 dagen nadat de eerste persoon ziek is geworden. Daarom denkt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de periode van besmetting langere tijd geduurd heeft en dat er dus nog meer mensen besmet zijn geraakt.

Het agentschap is nog altijd op zoek naar de bron van de besmetting. De grootste kanshebber blijft volgens de onderzoekers een koeltoren in de Gentse haven. Daarom worden stalen genomen bij alle bedrijven die zo'n toren hebben.

De kans bestaat ook nog altijd dat de bron niet wordt gevonden.

Ondanks de 18 patiënten blijft de kans klein dat je besmet geraakt. Mensen in en rond Evergem en Gent moeten hun gedrag niet aanpassen omwille van de bacterie.

De burgemeesters van Gent en Evergem stellen zich wel burgerlijke partij en gaan klacht indienen tegen onbekenden om te achterhalen wat de bron is en hoe de besmetting er gekomen is.