Legionella-uitbraak breidt verder uit: negentiende patiënt opgenomen in ziekenhuis

In Gent is een negentiende patiënt met legionella opgenomen in het ziekenhuis. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. De persoon is niet in levensgevaar. Eerder stierven twee mensen aan de gevolgen van de ziekte.

Op een persconferentie gisteren gaf het Agentschap Zorg en Gezondheid al aan dat ze verwachten dat meer patiënten zich zullen melden.

Het agentschap is nog altijd op zoek naar de bron van de besmetting. De grootste kanshebber blijft volgens de onderzoekers een koeltoren in de Gentse haven. Daarom worden stalen genomen bij alle bedrijven die zo'n toren hebben. Maar de kans bestaat ook nog altijd dat de bron niet wordt gevonden.

Ondanks de 19 patiënten blijft de kans klein dat je besmet geraakt. Mensen in en rond Evergem en Gent moeten hun gedrag niet aanpassen omwille van de bacterie.

De burgemeesters van Gent en Evergem stellen zich wel burgerlijke partij en gaan klacht indienen tegen onbekenden om te achterhalen wat de bron is en hoe de besmetting er gekomen is.

