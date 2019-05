De legionella-bacterie blijft zich verder verspreiden. Er zijn nu al achttien mensen besmet geraakt met de bacterie. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Om 17.00 uur zal het Agentschap samen met het gemeentebestuur van Evergem een persconferentie geven.

Het is nog altijd niet duidelijk waar de besmetting vandaan komt. Onderzoekers hebben stalen genomen in en rond de koeltorens aan de haven in Gent om te checken of daar de oorzaak ligt.