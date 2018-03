Legertop vandaag niet naar commissie Defensie

De legertop, met onder meer de kolonel Harold Van Pee die het dossier van de vervanging van de F-16's leidt, komt vandaag niet meer naar de Kamercommissie Defensie. Een voorstel van de oppositie om het leger meteen te ondervragen over zijn rol in het Lockheed-rapport, is deze ochtend weggestemd in de commissie. De hoorzitting komt er nadat de resultaten van de externe audit gekend zullen zijn, ten laatste op 18 april.

De oppositie drong vanochtend in de Kamercommissie Defensie aan op hoorzittingen met de legertop na de middag, om hun rol in het dossier rond het rapport van producent Lockheed-Martin over de langere levensduur van de F-16's uit te spitten.

Kolonel Harold Van Pee, de man die het vervangingsdossier van de F-16 leidt, geeft in de pers toe dat hij van de studie wist en "graag uitleg wil komen geven in het parlement", maar de meerderheid wacht liever de externe audit af die minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft besteld. Daaruit moet blijken wie er precies op de hoogte was van het feit dat onze F16's eigenlijk nog zes jaar langer meekunnen, terwijl de miniser altijd beweerde van niet.

Volgens de minister zou die studie er "ten laatste over drie weken moeten zijn". De hoorzitting staat nu gepland voor 18 april.

