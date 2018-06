Leeuw ontsnapt in Planckendael

In de zoo van Planckendael is een leeuwin ontsnapt, dat bevestigt het dierenpark aan VTM NIEUWS. Het dier zit vast in een gang waar enkel personeel naartoe kan, maar is momenteel rustig. De leeuwin is dus niet uit het park ontsnapt, wel uit haar kooi. Het personeel werd geëvacueerd uit voorzorg. Een veertigtal bezoekers zijn ondergebracht in een souvenirwinkel.

Alle bezoekers zijn in veiligheid, maar worden wel verzocht in hun wagen of in de restaurants of winkels van Planckendael te blijven tot het dier weer opgesloten zit. Over de omstandigheden van de ontsnapping kan Planckendael voorlopig niets kwijt. "Er waren in ieder geval nog maar heel weinig bezoekers gezien het vroege uur en die zijn allemaal veilig", zegt woordvoerster Ilse Segers. "Het evacuatieplan is nu van kracht, dat houdt in dat de mensen binnen moeten blijven." “Wij gingen vandaag op uitstap naar Planckendael samen met bewoners van een dagcentrum", vertelt Caitlin Cant aan VTM NIEUWS. "We kwamen hier aan en werden onmiddellijk in een souvernirwinkel gezet omdat er een leeuw ontsnapt is. Enkele klasgenoten zitten nog in hun wagen op de parking. Klasgenoten die onderweg waren, zijn terug naar huis gestuurd. Ondertussen hebben we wel water gekregen van het personeel."

Op schooluitstap naar Planckendael aka we mogen niet binnen want er is een leeuw ontstapt, nu zitten we hier opgesloten in het souvenierswinkeltje — ℂaitlin (@Caitlin_Cant) June 21, 2018

Foto: Planckendael