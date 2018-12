Leerlingen KTA Brugge dreigen met aanslag

In een besloten chatgroep op Facebook hebben leerlingen van het KTA in Brugge ermee gedreigd een aanslag te plegen op de OKAN-klas van hun school, waar anderstalige nieuwkomers worden opgevangen. De leerlingen - 17 en 18 jaar oud - postten ook foto's van oorlogswapens erbij. De school schakelde de politie in en het parket onderzoekt de zaak. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het was een van de leerlingen zelf die het bestaan van de chatgroep meldde aan de schooldirectie. In het gesprek dat de directie, het CLB en de leerlingbegeleider met hem hadden, bleek dat ­enkele jongens van de school een besloten chatgroep op Facebook hadden die ze Rechtse alliantie van het KTA noemden, en waar ze dingen bespraken die veel verder gingen dan een fascistische partij starten.

Er is volgens de krant ook sprake van een aanslag op de OKAN-klas. De leerlingen postten een foto van een volautomatische mitrailleur, die in een kleerkast staat. "Toen we dat vernamen, hebben we onmiddellijk de ­politie op de hoogte gebracht", zegt Greet Verleye, de woordvoerster van de school.

Wapens

Politie en parket zijn een onderzoek gestart. De jongens werden verhoord en bij een van hen - diegene die met de wapens poseerde - werd een huiszoeking gedaan. Daarbij werden wapens gevonden en legerkleding. "De vader van de betrokkene is een verzamelaar van wapens en heeft de ­nodige vergunningen. Er is geen inbreuk vastgesteld op de wapenwet", klinkt het bij het Brugse parket.

Het KTA beraadt zich nog over sancties tegen de leerlingen.