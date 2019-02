Leerling zwaargewond na val vierde verdieping van school

Een leerling van het Collège Don Bosco, aan de Stokkelsesteenweg in Sint-Lambrechts-Woluwe, is zwaargewond geraakt nadat ze uit een raam op de vierde verdieping van een schoolgebouw is gesprongen. Dat bevestigt Michaël Jonniaux, korpschef van de politiezone Montgomery. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een wanhoopsdaad.

De ouders van de leerling zijn ingelicht en krijgen ondersteuning van de dienst slachtofferhulp. Het slachtoffer zelf is zwaargewond, maar de overlevingskansen zijn positief, volgens de politie. Ook de leerlingen van de school die het ongeval zagen gebeuren worden ondersteund door de dient slachtofferhulp.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.