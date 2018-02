Leerkrachten krijgen loonsverhoging

Leerkrachten zullen binnenkort meer verdienen. Dat heeft Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zonet bekendgemaakt. Tegen 2021 gaat het om een verhoging van 1,1 procent, waarvan ze dit jaar nog 0,3 procent krijgen.

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ligt al even op tafel bij de sociale partners en de minister. Nu hebben ze - na maanden onderhandelen - ook een (voor)akkoord bereikt. In dat akkoord staat dat leerkrachten mogen rekenen op een lineaire loonsverhoging. Concreet wil dat zeggen dat de lonen op 1 september dit jaar met 0,3 procent stijgen. Op 1 januari 2021 komt daar nog eens 0,8 procent bij.

Op die manier hoopt de Onderwijsminister het beroep van leerkracht - waar de komende jaren veel vraag naar zal zijn - op te waarderen. "Zo houden de onderwijslonen gelijke tred met die in andere sectoren", zegt Crevits. De laatste lineaire loonsverhoging dateert al van 2003.

Werkzekerheid

Crevits heeft bovendien ook een plan om leerkrachten die slechts tijdelijke contracten aangeboden krijgen, een beter loopbaanperspectief te bieden. Zo komt er een 'Lerarenplatform', een proefproject waarbij tijdelijke leerkrachten zeker een jaar lang werkzekerheid hebben.

"Dankzij een doorgedreven aanvangsbegeleiding en kortere ‘proefperiode’ krijgen starters sneller uitzicht op een vaste aanstelling", legt Crevits uit. "Dankzij lokale lerarenplatforms voor vervangingen en de mogelijkheid om korte vervangingen te bundelen, krijgen scholen meer armslag in hun personeelsbeleid en tijdelijke leraren meer werkzekerheid."

Te weinig ambitie

"Het is een stap in de goede richting", reageert sp.a-parlementslid Caroline Gennez. "Maar we hadden meer ambitie verwacht en een concreet plan om het beroep van leerkracht opnieuw aantrekkelijker te maken."