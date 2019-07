Leerkracht verdacht van aanranding van 7 meisjes, vrijgesproken

De leerkracht die ervan verdacht werd zeven meisjes te hebben aangerand in een Leuvense basisschool, is vrijgesproken. Dat heeft de rechtbank beslist. De 36-jarige man werd eerst nog met hoogdringendheid geschorst.

De bal ging aan het rollen toen enkele kinderen vertelden hoe de man hun schouders masseerde, hen over de rug wreef, en in hun achterwerk kneep. De ouders van de kinderen stapten naar de politie en vier kinderen legden een getuigenis in een videokamer.

Genoeg materiaal om de man aan te klagen, en uiteindelijk werd hij verdacht van de aanranding van de seksuele integriteit van zeven meisjes. De man riskeerde daarvoor veertig maanden cel. De rechter oordeelt dat de man geen seksuele intenties had met zijn acties, en dus wordt hij vrijgesproken.