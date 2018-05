Leeggoed anders stapelen? Minder CO2

Door paletten met leeggoed simpelweg efficiënter te stapelen, kunnen heel wat vrachtwagenritten bespaard worden. Die bevinding stelde brouwer AB InBev voor bij VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector. De brouwer stoot zo twaalf ton minder CO2 uit per jaar.

AB InBev slaagde erin om de stapelhoogte van de lege bakken te verhogen van zes naar zeven paletten. Zo kunnen 260 lege bierkratten per vrachtwagen ingeladen worden, waardoor vrachtwagens minder moeten uitrijden. In totaal gaat het om 260 ritten per jaar.

Ook bij het transport van volle bakken kan het anders. Met een kleine verbetering kunnen per jaar twee ritten uitgespaard worden, goed voor drie ton CO2 in België.