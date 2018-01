"Leef zonder filter": zo zorg je voor jezelf

Jongeren moeten beseffen dat sociale media het leven perfecter voorstellen dan het in realiteit is. Dat is de boodschap van de campagne 'Leef zonder filter' van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Met de campagne wil hij jongeren die zich mentaal niet fit voelen, aansporen om openlijk te praten over wat hen dwarszit.

Ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten als je je niet goed in je vel voelt en durf te leven zonder filter. Dat is de boodschap van de nieuwe campagne die Vlaams minister Vandeurzen vandaag heeft gelanceerd. “Met deze campagne willen we jongeren tonen dat niet alles zo perfect is als het soms lijkt om sociale media. En hen een paar tips aanreiken om mentaal sterker te staan.”

Alleen het beste

Sociale media vertellen maar een deel van het verhaal, zo lezen we op de website van de campagne. Ze laat je stilstaan bij enkele weetjes over sociale media:

Alleen de coolste dingen in je leven staan op je eigen accounts

Van de tientallen selfies die je maakte, staan enkel de mooiste online

Je postte enkel berichten wanneer je je happy voelde of wanneer je fun had

Zorg voor jezelf

Wat kan je doen om je goed te voelen? Vooral voor jezelf zorgen. Doe dingen die je tot rust brengen of je energie geven, zo kan je later makkelijker dingen doen die je ‘moet’ doen. Stel jezelf enkele vragen:

Waar haal jij meestal energie uit?

Wanneer voel jij je helemaal ontspannen?

Als niets je zou tegenhouden, waar zou je dan meer van doen?

Generation M

Nora Gharib, bekend van K3 zoekt K3 en Patser, neemt het meterschap van de campagne op zich. De campagne richt zich tot jongvolwassenen van 16 tot 24 jaar. Zij zijn een moeilijk te bereiken doelgroep en het beschikbare aanbod is soms te weinig aan hen aangepast. Ook Generation M op MNM zal meewerken aan de campagne en het topic uitgebreid in de aandacht brengen.