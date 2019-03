'Leaving Neverland' : vijf keer meer oproepen bij Tele-Onthaal, ook daders bellen

Na de uitzending van de schokkende documentaire "Leaving Neverland" heeft hulplijn Tele-Onthaal vijf keer meer oproepen gekregen. In de documentaire getuigen twee mannen over hoe ze als kind seksueel werden misbruikt door de beroemde popster Michael Jackson.

Op het einde van uitzending werd het nummer 106 van Tele-Onthaal vermeld. Achteraf kwamen bij de hulplijn 30 oproepen binnen, vijf keer meer dan gewoonlijk. De documentaire kan een aanzet zijn voor mensen met een eigen ervaring met seksueel misbruik om met iemand te willen praten. Opvallend: ook veel daders van seksueel misbruik namen contact op met de hulplijn. Tele-Onthaal verwacht dat ze de komende dagen nog meer oproepen zullen binnenkrijgen.

Wie naar aanleiding van de documentaire met vragen zit en wil praten, of hulp nodig heeft, kan terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of via chat op hun website Tele-Onthaal.be