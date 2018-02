Laurent mag zich in de Kamer verdedigen

Prins Laurent mag zich gaan verdedigen in de Kamer tegen de mogelijke inhouding van zijn dotatie. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Hij kan een deel daarvan verliezen omdat hij aanwezig was op een viering van het Chinese leger. Volgens Laurent is dat onterecht. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zoekt nu naar een oplossing.

In december stelde de regering voor om dit jaar een deel van prins Laurent zijn dotatie in te houden, omdat hij aanwezig was op een viering van het Chinese leger. Hij had daar geen toestemming voor gevraagd aan de regering. Die toestemming had hij nodig na verschillende incidenten.

Onterechte maatregel

Volgens Laurent is de maatregel onterecht. Hij wil zich daarom gaan verdedigen in de Kamer, waar ze het laatste woord hebben in de zaak. Kamervoorzitter Siegfried Bracke bekijkt hoe hij het probleem kan aanpakken.

Bracke zou daarom aan een commissie Vervolgingen denken die normaal samenkomt wanneer het gerecht een parlementslid wil vervolgen. Via die commissie zou Laurent zich kunnen komen verdedigen.

Nettovergoeding

Het is dus nog niet zeker of Laurent een deel van zijn dotatie zal verliezen. Als dat wel het geval is, dan krijgt hij dit jaar 46.200 euro minder op een totale dotatie van 308.000 euro. Volgens de advocaat van Laurent is dat bijna zijn volledige nettovergoeding, omdat de rest naar werkings- en personeelskosten gaat.

De mogelijke sanctionering van leden van het koningshuis is een koninklijke primeur in ons land.