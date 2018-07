Laurent in beroep tegen sanctie regering

Prins Laurent gaat in beroep tegen de sanctie die de regering tegen hem heeft opgelegd. Dat meldt zijn advocaat in een persbericht.

De plenaire Kamer besliste eerder de dotatie van prins Laurent met vijftien procent in te trekken. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade.

Annulatieberoep

“Na zorgvuldig het institutionele en juridische kluwen van de situatie te hebben in overweging genomen, heeft prins Laurent van België beslist een annulatieberoep in te stellen tegen de sanctie die hem werd opgelegd”, zo stelt zijn advocaat Laurent Arnauts nu.

Volgens de advocaat kreeg de prins geen antwoord op het voorstel dat hij recentelijk opnieuw formuleerde aan de regering, van zijn situatie en die van zijn familie te verduidelijken in een protocol ter aanvulling van de Dotatiewet. “Ook kan de prins onmogelijk instemmen met de schendingen van de fundamentele rechten die hem opnieuw te beurt zijn gevallen”, zo klinkt het.

"Het annulatieberoep, dewelke kortelings zal worden neergelegd, baseert zich onder andere op de schending zijn rechten van de verdediging en machtsoverschrijding.”