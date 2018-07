Last minute nooit goedkoper: voor €400 all-in naar Mallorca

Het is hét moment om een last minute te boeken. Niet straks maar echt nu, want iedereen wacht op wat de Rode Duivels gaan doen en boekt dus geen reis. De last minutes zijn daardoor, en door het goeie weer, zelden zo goedkoop geweest.

Nog snel een weekje zon. Op het laatste moment beslist. Normaal gezien fel in trek in ons regenlandje, maar dit jaar blijft de rush op dat soort reizen uit.

Mensen wachten

Dit jaar liggen die last minuteboekingen gemiddeld tien procent lager dan vorig jaar. Niet echt te verwonderen, zeggen de touroperators. "We zitten in zo'n typisch jaar waarin er een beetje wordt gewacht”, zegt Piet Demeyere van Tui. “Enerzijds, het is een WK-jaar, dat weten we om de vier jaar, dat er dan wel een vertraging optreedt en los daarvan hebben we ook nog eens wekenlang mooi weer waardoor mensen automatisch iets minder geneigd zijn om aan die vakantie te beginnen dan in andere jaren."

Prijsverlaging

En dat betekent dus ook een flinke prijsverlaging. Zo betaal je nu bijvoorbeeld voor een all-in vakantie van een week in een viersterrenhotel in Mallorca, 399 euro, dat is zo'n vijftig procent goedkoper dan wat je er anders voor betaalt. Maar dat kan snel veranderen.

"Wij verwachten sowieso een stijging naar de vraag, dat is altijd zo”, vertelt Leen Segers van Neckerman. “We hebben het ook gezien in Duitsland, na de uitschakeling was er traditioneel plots veel meer vraag naar last minutevakanties en ook bij ons zijn dat onze verwachtingen na vanavond of zondagavond hopelijk."