Lasertherapie voorkomt huidontsteking na kankerbehandeling

Aan de universiteit van Hasselt wordt bij kankerpatiënten infraroodlicht gebruikt om de huidontstekingen die ontstaan door bestraling te verminderen. Negen op de tien kankerpatiënten die bestralingen ondergaan, krijgen namelijk ontstekingswonden aan de huid. Door die huid met een lage dosis infraroodlicht te behandelen, worden ontstekingen voorkomen.

Een groot deel van de kankerpatiënten krijgt door bestralingen een vorm van radiodermitis, een ontsteking van de huid. Dat kan gaan van rode vlekken tot open, vochtige wonden. Om dat te voorkomen, hebben onderzoekers 154 patiënten met borst-, hoofd- en halskanker behandeld met een lage dosis infraroodlicht. Met succes. Normaal krijgt een op de drie patiënten last van ernstige huidwonden, dankzij de laserbehandeling was dat nog maar een op de veertien patiënten. En dat is natuurlijk een grote boost voor de kwaliteit van leven van de patiënt.

Stamcellen

Dokter Jolien Robijns van de Universiteit Hasselt en het Jessa Ziekenhuis verklaart dat de nieuwe methode werkt doordat het herstelproces van huidcellen versneld wordt. "De onderste laag van de huid bevat stamcellen die ervoor zorgen dat er om de twee weken een nieuwe laag van huid gevormd wordt. De lasertherapie gaat ervoor zorgen dat die onderste laag van huidcellen gestimuleerd worden, om dat herstelproces te versnellen."