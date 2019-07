Langetermijnrente voor het eerst ooit onder nul: dit betekent het voor jou

De Belgische langetermijnrente is woensdagochtend voor het eerst in de geschiedenis negatief. Omstreeks 8.30 uur stond de Belgische rente op tien jaar op -0,022 procent. Ook in Duitsland, Frankrijk, Finland, Nederland en Oostenrijk is de langetermijnrente negatief, zegt persagentschap Bloomberg. De lage rente is goed nieuws voor wie een woonlening aangaat én voor de Belgische staatskas.

De negatieve langetermijnrente betekent dat investeerders en beleggers geld moeten toeleggen op hun belegging. Waar ze vroeger rente ontvingen op een obligatie, zullen ze op het einde van de looptijd minder geld terugkrijgen dan hetgeen ze er hebben ingestopt.

De huidige extreem lage rente is alvast goed nieuws voor wie leent. Zo vormt de Belgische rentevoet (OLO) op tien jaar de basis waarop banken de rente van de hypothecaire leningen berekenen. Maar een lagere rente is ook goed nieuws voor de staatskas, die geconfronteerd wordt met lagere rentelasten. Het Agentschap voor de Schuld wil dit jaar zowat 30 miljard euro herfinancieren, via de uitgifte van schuldpapier.