Lange reeks vriesnachten op komst

Die dikke winterjas, je handschoenen en je muts stop je best nog niet te ver weg, want het blijft nog even koud. Nog zeker tot begin volgende maand zal het 's nachts vriezen en ook overdag ligt de gevoelstemperatuur de komende dagen onder nul in Vlaanderen.

"Het gaat goed koud worden", zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. "Zowel deze nacht als de komende nachten zal het vriezen en dat zal nog niet onmiddellijk veranderen." Nog zeker tot het einde van deze maand en zelfs begin komende maand zal het 's nachts vriezen in Vlaanderen met temperaturen tussen -1 en -5 graden Celsius.

"Niet alleen 's nachts, maar ook overdag zal het kouder worden", gaat Peeters verder. "Tot het einde van deze week schommelen de temperaturen overdag in Vlaanderen tussen de 3 en de 5 graden." Vanaf donderdag komt daar echter een schrale wind bij.

Die uitdrogende noordoostenwind zal ervoor zorgen dat de gevoelstemperatuur ook onder het vriespunt ligt. "Het zal dus ook overdag aanvoelen alsof het vriest", zegt de weervrouw. "Het is dus perfect weer om je was buiten te laten drogen."

Bovendien blijft het de komende dagen ook zonnig. "Er zal geen mist zijn die urenlang blijft hangen. Het wordt heel zonnig."

Bekijk hier het weerbericht voor de komende dagen.