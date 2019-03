Lange files aan grensovergang met Frankrijk door stiptheidsacties Franse douaniers

Een stiptheidsactie van de Franse douaniers aan de Eurotunnel zorgt voor ernstige hinder rond de haven van Calais. Vrachtwagens die vanuit België Frankrijk binnenrijden, worden net over de grens aan de kant gezet. Personenwagens worden wel toegelaten. Er staat al meer dan 10 kilometer file.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder nog de hele dag aanhouden. Bestuurders krijgen de raad om indien mogelijk op lange afstand om te rijden. Dat kan in de richting van Brugge en Brussel naar Duinkerke via Doornik, en vanuit Gent richting Duinkerke via Kortrijk en Rijsel.

Update #E40 richting Frankrijk. Grensovergang in Adinkerke blijft volledig afgesloten wegens hinder door vakbondsacties in Calais. Op de #E40 moet al het verleer de snelweg nu verlaten in Oostduinkerke. pic.twitter.com/6YdmSXjWMy — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 14 maart 2019

Met de stipheidsacties willen de douaniers de mogelijke gevolgen van een eventuele harde brexit aantonen. .