Lange file op E40 richting kust afgehandeld

Op de E40 van Brussel naar de kust stond vanmorgen een lange file van Drongen tot Aalter. Op een bepaald moment was het meer dan 2 uur aanschuiven. In Aalter was een ongeval gebeurd.

Intussen is het ongeval afgehandeld en lost de file langzaam op.

Ruim 10km aanschuiven op de #E40 richting kust. In Aalter zijn een mobilhome en een auto gebotst. Er is nu maar 1 rijstrook vrij. Je schuift er anderhalf uur aan (in de hitte...). Vermijd de zone! pic.twitter.com/yZ2hGjLbld — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) July 23, 2019

Foto: archief