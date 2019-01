Landbouwer overleden nadat zijn tractor vuur vatte door frontale botsing

In Westouter, een deelgemeente van Heuvelland in West-Vlaanderen, is de chauffeur van een tractor vanmorgen omgekomen. Zijn tractor had vuur gevat na een botsing met een auto en de man raakte niet op tijd uit zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde om iets voor 8 uur in de Poperingestraat. “De tractor met aanhangwagen kwam frontaal in aanrijding met een tegenligger, een auto”, zegt Kristof Louagie van de Brandweerzone Westhoek aan VTM NIEUWS. “De tractor is vrijwel meteen in brand geschoten. Een getuige zegt dat er tien seconden na de klap al vuur was.” De tractor is helemaal uitgebrand. De auto vatte geen vuur, maar is wel zwaar beschadigd.

De bestuurder van de tractor raakte niet op tijd uit zijn voertuig. “Hij overleed ter plaatse”, zegt commissaris Georges Aeck van de politie Arro Ieper. “De bestuurder van de auto werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.” De Poperingestraat, een weg met twee rijvakken, is momenteel volledig afgesloten. Op het moment van het ongeval was het nog donker. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Foto: Lieven Samyn (HLN)