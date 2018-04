Laatste voorstel voor piloten Brussels Airlines

De piloten bij Brussels Airlines brengen de komende dagen hun stem uit over een ultiem voorstel van de directie inzake lonen en pensioenen. Als het voorstel wordt verworpen, dan dreigen "zware acties". Dat is vernomen bij de vakbonden.

Het sociaal conflict bij de grootste Belgische luchtvaartmaatschappij is al een tijd aan de gang. Het conflict draait rond lonen en pensioenen. Volgens vakbondsman Paul Buekenhout (LBC-NVK) is de verloning van de piloten bij Brussels Airlines lager dan bij andere maatschappijen. "Ze willen nu eens boter bij de vis", aldus Buekenhout.

Ook werken tot hun 67ste zien de piloten niet zitten. De directie heeft daarover een ultiem voorstel gelanceerd. Dat wordt nu voorgelegd aan de piloten. Op 2 mei is de uitslag daarvan bekend. Wordt het voorstel van de directie afgewezen, dan volgen op heel korte termijn acties. "Dan dienen we een stakingsaanzegging in. En deze keer zullen stiptheidsacties niet volstaan. Het worden zwaardere acties", waarschuwt de LBC'er.

Onrust bij piloten

Over de uitkomst van de stemming wil de vakbondsman zich niet uitspreken. Wel stelt hij vast dat er "veel onrust is bij de piloten, het ongenoegen is diep", dixit Buekenhout. Bij Brussels Airlines werken een 500-tal piloten.