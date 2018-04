Laatste groet aan Frank Aendenboom

Om 11.30 uur werd in AMUZ (Augustinus Muziekcentrum) in Antwerpen afscheid genomen van de Vlaamse acteur Frank Aendenboom (76). De acteur is in de nacht van 30 op 31 maart onverwacht overleden in zijn slaap. Hij zal later in intieme kring neergelaten worden op zee.

Heel wat vrienden en familie namen vandaag afscheid van de acteur, die in talloze Vlaamse films en series meespeelde. Zo is hij onder meer bekend van de reeksen 'Johan en de Alverman' (1965), 'Lili en Marleen' (1994-2010), 'Matroesjka's' (2005) en de film 'Frits & Freddy' (2010).

In muziekcentrum AMUZ, een voormalige kloosterkerk, kwamen ze hen een laatste eer bewijzen. Zowel gewone mensen als mensen uit de toneelwereld waren aanwezig. Zo mocht Walter Tillemans zeker niet ontbreken, de regisseur met wie Aendenboom eind jaren 70 het Raamtheater oprichtte. Ook waren onder meer Hubert Damen, Herbert Flack, Luk Wyns en Carry Goossens aanwezig.