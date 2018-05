Laatste bedrijf Piqueur op de fles

Optima Global Estate, het vastgoedbedrijf van Jeroen en Ruben Piqueur, vraagt nu ook het faillissement aan. Daarmee verliest de familie Piqueur haar laatste activiteit, dat schrijven de kranten van Het Mediahuis.

De neerlegging van de boeken, die vandaag zou gebeuren, komt er nadat de curatoren van de failliete Optima Bank het vastgoedbedrijf van Piqueur gedagvaard hadden. De curatoren gingen over tot dagvaarding, nadat Your Estate Solution (Yes) - zoals het vastgoedbedrijf tegenwoordig heet - een afgesproken betaling binnen het concordaat niet was nagekomen.

Geen doorstart

Normaal zou de rechtbank zich donderdag buigen over de vraag van de curatoren om de WCO-procedure, die Yes bescherming tegen schuldeisers gaf, in te trekken. De familie Piqueur heeft niet zolang gewacht en legt nu zelf de boeken neer, waardoor de zitting van donderdag overbodig wordt. Voor Piqueur is het faillissement een tegenvaller. Hij had na het faillissement van Optima Bank gehoopt een doorstart te kunnen nemen via zijn vastgoedvennootschap.