Laat ze knallen, maar gooi je kurken niet weg!

De provincie West-Vlaanderen gaat vanaf nu kurken inzamelen van wijn-en champagneflessen. Nu gooien mensen die kurken gewoon weg, maar ze kunnen gerecycleerd worden en dienen als isolatiemateriaal.

Een fles ontkurken en zo bijdragen tot een circulaire economie. "Een win-win", luidt het. Met de campagne willen de partners de West-Vlamingen aansporen om hun kurken niet zomaar weg te gooien. Op jaarbasis verdwijnen in West-Vlaanderen alleen al 19 miljoen kurken in de vuilbak terwijl die perfect hergebruikt kunnen worden.

Leerlingen van het instituut Dominiek Savio in Gits (Hooglede) maakten 350 inzameldozen die worden verspreid over de provincie en waar iedereen zijn kurken in kan deponeren. De provincie roept daarnaast handelaars, verenigingen en organisatoren van onder meer van winterevenementen op om zo'n doos te plaatsen. Ook vrijwilligers die de dozen willen helpen legen, kunnen zich online aanmelden en worden zo peter of meter.

De vrijwilligers brengen de kurken vervolgens naar het containerpark, waarna ze naar het maatwerkbedrijf De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem gaan. Daar worden ze gebruikt om isolatiemateriaal van te maken, om duurzaam te bouwen of te renoveren.

Met de inzamelactie wil de provincie "de circulaire economie ingang doen vinden". "We zullen de actie onder meer promoten met 85.000 broodzakken. Ook het moment is niet toevallig gekozen, kort voor de eindejaarsfeesten", aldus kersvers gedeputeerde voor Milieu, Jurgen Vanlerberghe (sp.a), alvorens hij zelf een eerste fles ontkurkte en zijn kurk in een inzamelbox gooide.