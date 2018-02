"Laat ouders dokters helpen bij vroeggeboorte"

Ouders van te vroeg geboren kinderen helpen best zo veel mogelijk zelf mee in het ziekenhuis. Dat blijkt uit Canadees onderzoek, en wordt ook door Belgische artsen bevestigd aan VTM NIEUWS.

Huid-op-huidcontact is belangrijk voor alle pasgeboren baby’s. Dat is al langere tijd bekend. Volgens het Canadese onderzoek zou de gezondheid van couveusebaby’s er nog meer op vooruit gaan als ouders taken van het verpleegkundige personeel overnemen. Het onderzoek raadt aan dat ouders het kind wassen, de temperatuur meten en luiers verschonen.

Onderzoek bij 1800 baby’s

Onderzoekers onderzochten de gezondheid van 1800 baby’s op de afdeling intensieve zorgen in 26 ziekenhuizen in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De helft van de baby’s werd verzorgd door het verpleegkundig personeel. De andere helft werd verzorgd door het verpleegkundig personeel en hun eigen ouders. Bij die tweede groep bleek dit positieve effecten te hebben op zowel de gezondheid van de kinderen als die van de ouders.

Positie voor kind en ouders

De ouders die deelnamen aan het onderzoek hadden een speciale opleiding gevolgd. Zij wasten, en kleedden hun baby’s zelf. Ook dienden ze medicijnen toe, verschoonden ze luiers, namen ze de temperatuur van de baby's op en gaven ze hen eten.

Het onderzoek toont aan dat bij de kinderen die door hun eigen ouders werden verzorgd het gewicht was toegenomen. Ook voor de ouders waren de resultaten positief. Zij ervoeren minder stress en hadden, eenmaal het kind naar huis mocht, minder problemen met het geven van borstvoeding.

Groot belang van family integrated care

Dr. Kris De Coen, neonataloog op de afdeling neonatale intensieve zorg aan het UZ Gent, vindt het belangrijk dat ouders meehelpen bij de verzorging van hun te vroeg geboren kinderen. Hij zegt dat “family integrated care” al jaren toegepast wordt aan het UZ Gent. Met andere woorden, ouders helpen nu al mee bij de verzorging van hun pasgeboren kinderen. “Er is geen regel die zegt dat het wel of niet mag. Wij promoten het al jaren. Net als de andere diensten neonatale intensieve zorg in België”, aldus De Coen.