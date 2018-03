Laat je motor vandaag gratis nakijken

De lente komt piepen en daardoor zien we weer wat meer motorrijders op onze wegen. Zij kunnen vandaag op twaalf verschillende locaties terecht voor de Dag van de Motorrijder. Daarbij kunnen ze onder andere hun motor laten nakijken, zodat ze veilig weer de weg op kunnen.

De Dag van de Motorrijder is een initiatief van De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, en is vooral bedoeld om de rijvaardigheden van motorrijders op te frissen. Vaak laten ze hun stalen ros in de winter liever op stal, waardoor een kleine opfrissing handig kan zijn.

Gratis nazicht

De hele dag kunnen alle motorrijders op twaalf locaties in Vlaanderen gratis terecht om hun vaardigheden te testen en op te frissen. Daarbij krijgen ze ook tips om veilig de baan op te gaan. Ze kunnen eveneens hun motor gratis laten nakijken, wat natuurlijk mooi meegenomen is. De minder ervaren bestuurders krijgen ook informatie over opleidingen en verzekeringen, zodat ze zich met een gerust hart op onze drukke wegen kunnen begeven.

De Dag van de Motorrijder vindt plaats van 9 uur tot 17 uur in Antwerpen, Borgloon, Brasschaat, Brugge, Erpe-Mere, Heusden-Zolder, Hulshout, Kortrijk, Malle, Rotselaar, Sint-Niklaas en Zellik. De deelname is volledig gratis, inclusief nazicht van je motor.

Motor blijft gevaarlijker

Motorrijders leggen ongeveer één procent van alle voertuigkilometers in Vlaanderen af, maar toch waren ze in 2017 betrokken bij zeven procent van alle letselongevallen. Daarbij vertegenwoordigen ze vijf procent van alle gewonden in het verkeer en zelfs zestien procent van alle doden ter plaatse. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is daarom blij met het initiatief. "Motorrijders zien er misschien stoer uit, maar blijven bijzonder kwetsbaar.”

Wie interesse heeft, kan het volledige programma, de exacte locaties en alle verdere praktische informatie terugvinden op www.dagvandemotorrijder.be.