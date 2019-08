Kyra Gantois uit kerngroep Youth For Climate: “Beu om behandeld te worden als stuk vuil”

In een lang bericht op Twitter heeft klimaatactiviste Kyra Gantois uitgelegd dat ze uit de kerngroep van Youth For Climate, de klimaatbeweging die ze samen met Anuna De Wever oprichtte, stapt. “Ik ben het gewoon beu om behandeld te worden als een stuk vuil”, klinkt het. Dat betekent echter niet het einde van haar inzet voor het klimaat.

(Lees verder onder de video)



In een lange post zegt Gantois eindelijk “haar kant van het yfc-verhaal te willen doen”. Daarin geeft ze toe dat het al langere tijd niet meer boterde tussen haar en Anuna De Wever, met wie ze geïnspireerd door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, Youth For Climate oprichtte.

Toch ontkent de 20-jarige studente dat het misliep op de vele media-aandacht voor De Wevers persoon, terwijl zij als voortrekker van de beweging in de schaduw bleef staan. “Dat deed er zeker niet toe”, schrijft Gantois. “Maar wat niemand zag is dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en (...) nooit de kans kreeg mijn eigen ding te zeggen.”

Het behouden van haar zelfrespect haalt Gantois dan ook aan als de grootste reden om uit de kerngroep te stappen. “Mensen met een eigen mening horen daar niet”, schrijft ze. “Ik ben een persoon die kritisch nadenkt, bij alles wat ik zie. Ik volg niet zomaar een kudde. Ik ben niet links, niet rechts.”

Vlaams Belang

In haar open brief heeft Gantois het ook over de ‘Clap for Climate’-actie op Pukkelpop, waar De Wever werd uitgejouwd door het publiek. “Ik wist tot een paar dagen ervoor niet dat we iets gingen doen op het podium”, schrijft Gantois. “Ik ben het via via te weten gekomen en doordat ik een combiticket had konden ze mij natuurlijk moeilijk buitensluiten.”

Ook daar werd duidelijk hoe slecht de band tussen Gantois en De Wever is. “Anuna en ik hadden elkaar al een tweetal maanden niet gezien dus hebben we even met elkaar gepraat, alhoewel dat gepraat niet echt een juist woord is. Laten we eerder zeggen dat ik veel dingen naar mijn hoofd gesmeten kreeg (figuurlijk).”

“Ik vroeg hoe het zat met mijn positie in YFC, gezien ik dit nog steeds samen met haar was opgestart. Ik kreeg te horen dat ik dit maar met iemand anders van de groep moest bespreken en dat iedereen het er mee eens was dat ik niet meer in de media mocht komen omdat ik gezegd heb dat ik VOOR Vlaams Belang en VOOR Tom Van Grieken ben. Even duidelijkheid: in dat artikel heb ik enkel gezegd dat ik begrijp waarom mensen voor VB stemmen omdat Tom Van Grieken wel goede praatjes kan verkopen. Maar ik denk dat elke reden goed was om mij uit de groep te gooien op één of andere manier?”

Pukkelpop

Wat Gantois naar eigen zeggen uiteindelijk opviel, was dat ze “niets deed voor deze wereld of het klimaat” maar “vastzat in een one man show voor aandacht”. “Ik ga even zeggen wat iedereen denkt en zich afvraagt. Ten eerste zoals iedereen zegt was de Boiler Room tussen 2 geweldige dj’s niet de ideale plek. Dan de dag erna een artikel over het feit dat Anuna ’s nachts lastiggevallen en bedreigd is, maar ze zegt wel dat ze van niets weet en heel de nacht heeft doorgeslapen, maar ze kon wel zeggen dat het ‘jongeren met een Vlaamse vlag’ waren.”

“Ik sta achter geen enkele partij, maar iedereen die mijn Twitter zag die dag heeft gelezen dat ik het niet eens was met het feit dat die vlaggen werden weggehaald”, luidt het. Gantois benadrukt dat vrije meningsuiting belangrijk is. “Ik vind dat iedereen achter mag staan waar men wil achter staan en als men daarmee geen andere mensen lastigvalt of pijn doet is dat allemaal oké toch? Of zijn we zo onverdraagzaam geworden? Het kan zijn dat die jongeren inderdaad een Vlaamse vlag bij hadden, maar moeten we daarom al de jongeren met zo’n vlag over dezelfde kam scheren?”

Niet op de hoogte

Ook na Pukkelpop werd het Gantois duidelijk dat ze niet langer welkom was bij Youth For Climate. “Een dag later krijgen we te zien dat Anuna, samen met Adélaïde en haar zus naar Chili trekt voor een conferentie. Velen stellen de terechte vraag of ik niet mee mag? Neen, ik mag inderdaad niet mee. Toen ik de vraag stelde waarom ik niet mee mocht was het antwoord dat ik in België de beweging moet trekken, maar hadden ze niet een week geleden gezegd dat ik niet meer in de media mocht komen?”

“Ook heb ik eens de mailbox gecheckt van YFC omdat ik het gevoel had dat ik van vele dingen niet op de hoogte werd gebracht en ik had gelijk. Mails voor evenementen die enkel naar Anuna werden doorgestuurd waar ik nooit iets van te horen kreeg, mensen die mijn contactgegevens vragen? Werd gewoon niet op geantwoord. Toen ik dit argument aanhaalde bij een lid van de kerngroep werd gewoon het wachtwoord veranderd zodat ik er niet meer op kon. Natuurlijk werd er achteraf een verhaaltje aangeplakt zoals bij alles waardoor ik gek lijk en me dingen voorstel die er niet zijn.”

Inzet

Ondanks dat Gantois opstapt uit de kerngroep van Youth For Climate, wil ze zich in blijven zetten voor het klimaat. “Ik ben Youth For Climate opgestart omdat ik een doel heb en dit doel staat los van mijn band met Anuna en de rest van YFC”.

“Velen zullen dit zien als jaloezie t.o.v. Anuna en dit is allesbehalve dat. Ik ben het gewoon beu om behandeld te worden als een stuk vuil en ik weet dat ik hierdoor allesbehalve aandacht ga krijgen. Maar ik vond dat ik dit verhaal moest doen. Ik heb het gevoel dat ik langs alle kanten onderdrukt wordt en de mond gesnoerd wordt.”

Youth For Climate heeft nog niet op Gantois’ bericht gereageerd.