Kwart Vlamingen kampt met problematische stress

Een op de vier Vlamingen gaat gebukt onder problematische stress. Ze hebben er zo veel last van, dat ze er ziek van worden en risico lopen op een burn-out of op andere psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête van de socialistische ziekenfondsen bij vijfduizend Vlamingen. Daarom start het ziekenfonds met een bewustmakingscampagne.

Uit een bevraging bij 5.000 Vlamingen blijkt dat meer dan de helft van hen stress ervaart op het werk. 37 procent ervaart ook stress in de rol als ouder en 31 procent in de rol als partner. Bij een kwart van de Vlamingen is de stress problematisch.

Problematisch

Stress wordt als problematisch gezien wanneer mensen meer dan zes lichamelijke klachten ervaren, zoals slapeloosheid, vermoeidheid, angst, somberheid of als ze medicatie moeten nemen om de stress te verminderen. Een op de vier mensen lijdt aan problematische stress.

Vooral mensen die perfectionistisch zijn, hebben er last van, bij hen gaat het zelfs om één op de twee mensen. Ook bij Tanja was dat het geval. Haar perfectionisme leidde drie jaar geleden tot een burn-out. "Ik verlang te veel van mezelf, ik ben te hard voor mezelf", zegt ze. "Mild zijn voor jezelf, ik denk dat je daarmee ook al een heel eind verder komt", geeft Tanja nog mee als raad.

Andere tips om beter om te kunnen met stress vind je op ikbenik.be