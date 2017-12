Kwart van personeel onderwijs is mannelijk

Slechts een kwart van al het onderwijspersoneel is mannelijk. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers die parlementslid Jos De Meyer (CD&V) opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). In het basisonderwijs is zelfs negen op de tien leerkrachten een vrouw.

Van de 185.473 onderwijzers, leraren en docenten in ons onderwijs is slechts een op de vier een man. Het gaat dus over alle onderwijsniveaus, van de kleuterklas tot de hogeschool.

De voorbije drie jaar steeg het aantal vrouwen opnieuw met meer dan één procent. Hoe jonger de kinderen, hoe meer vrouwelijke werknemers. In de basisschool bijvoorbeeld zijn negen op de tien leerkrachten vrouw. In het middelbaar is dat nog 64 procent en 59 procent in de hogescholen. In de universiteiten is het merendeel van het academisch personeel man.

Minister van Onderwijs Crevits vindt dat scholen gebaat zijn met meer diversiteit. Volgens haar zal het prestige van het beroep vergroten, omdat jongeren door de hervorming van de lerarenopleiding al van hun achttiende aan de universiteit voor leraar kunnen studeren. Als die hervorming afgerond is, wil ze ook een mediacampagne voeren.