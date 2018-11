Kwart van leerlingen met psychische problemen vindt geen professionele hulp

Een kwart van de leerlingen zoekt geen professionele hulp wanneer ze met ernstige problemen zitten. Bijvoorbeeld als het thuis niet goed gaat, of als ze met psychische problemen worstelen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij 500 leerlingen in de tweede graad, dat VTM NIEUWS kon inkijken. Er zijn verschillende redenen waarom jongeren die hulp niet vinden. En vaak willen ze die ook gewoon niet zoéken, zegt onderzoekster Isolde Buysse. De onderzoekers raden daarom scholen aan om hun leerlingen daar beter over te informeren.

De weg naar een hulpvraag is er in heel wat gevallen een met veel hindernissen. Meer dan een kwart van de bevraagde leerlingen (27 procent) geeft aan dat ze in het voorbije jaar professionele hulp nodig hadden, maar dat ze die niet hebben gezocht.

De redenen om die hulp niet te zoeken zijn divers en gevarieerd, maar tegelijk ook erg tekenend. Enerzijds nemen jongeren hun problemen vaak in eigen handen en proberen ze zelf op te lossen (54 procent). Het probleem zal volgens veel jongeren ook "vanzelf overgaan" (43 procent).

Anderzijds zegt bijna een jongere op de drie dat hij of zij geen hulp durft te vragen (32 procent) en is meer dan een kwart van de jongeren bezorgd om de mening van anderen (28 procent). Een deel van de jongeren geeft ook aan "niet te weten waar je hulp kan vinden" (11 procent).