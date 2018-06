Kwart Belgen wil job dichter bij huis

Een op vier Belgen zou van job veranderen om minder lang onderweg te zijn, dat cijfer ligt nog hoger bij jongeren. Dat blijkt uit de cijfers van Partena Professional, een dienstverlener voor ondernemers.

Hoewel de gemiddelde woonwerkafstand de afgelopen vijf jaar dezelfde bleef, denkt een kwart van de Belgen eraan om dichter bij huis te werken en hiervoor zelfs loon in te leveren. Bij jongeren ligt dat cijfer nog hoger: 32 procent onder hen zou van werk veranderen voor een korter woon-werkverkeer.

16 procent van die Belgen zou ook bereid zijn een deel van hun maandloon op te geven voor een job dichter bij huis, gemiddeld 129 euro netto. Voor wie meer dan een uur onderweg is, is dat 177 euro.

Gemiddeld 21 kilometer

Uit de cijfers van Partena Professional blijkt dat het gemiddelde woon-werktraject van de Belg 21 kilometer is. Een op tien Belgische werknemers is langer dan een uur onderweg naar zijn werk. Vier op tien is langer dan dertig minuten onderweg en iets meer dan twee op tien minder dan vijftien minuten.

Limburgers

De grootste pendelaars zijn Limburgers, met een gemiddelde van 43 kilometer per dag, gevolgd door de West-Vlamingen met 31 kilometer. Brusselaars werken vaak dichter bij huis en wonen gemiddeld acht kilometer van hun werkplek.