"Kwaad na vrijlating criminelen"

De afgelopen twee maanden zijn al twintig minderjarige criminelen vrijgelaten. Het gaat telkens om jonge criminelen die terechtstaan voor zwaar geweld, verkrachting en overvallen. Door te weinig plaats in jeugdinstellingen, moeten ze gewoon vrijgelaten worden.

De jeugdrechter in Gent hield vandaag opnieuw twee jongens van 17, die een gewapende overval hebben gepleegd, vast in de cel. Dat komt omdat er geen plaats is in een gesloten jeugdinstelling. En als dat morgen nog zo is, moet de rechter ze vrijlaten.

In twee maanden tijd werden nu al twintig minderjarigen vrijgelaten die eigenlijk in een gesloten instelling moeten zitten. Het gaat nochtans om jongeren die zware criminele feiten plegen. Dat bevestigt Anelore Bruneel, jeugdrechter van Gent.

Getuigenissen

Kacha ligt in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Hij is er erg aan toe en verkeerde zelfs even in levensgevaar, nadat hij afgelopen weekend door een bende jongens in elkaar werd geslagen op een scoutsfuif. De twee minderjarige daders zijn nu terug vrijgelaten omdat er geen plaats was voor hen in een gesloten jeugdinstelling. Kacha werd naar eigen zeggen door zes personen aangevallen.

Een van de jongeren heeft een gewapende overval gepleegd op een apotheek. Ook hij is door plaatsgebrek terug vrijgelaten. De apothekeres is te bang om haar verhaal voor de camera te doen. Zij bevestigde wel aan VTM NIEUWS dat ze kwaad en gefrustreerd is.