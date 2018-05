Kustgemeenten populair bij pas gepensioneerden

In Oostende worden de volgende jaren maar liefst 5.000 nieuwe appartementen gebouwd. Dat is veel meer dan in andere kustgemeenten. Vooral gepensioneerden ruilen hun woning in het binnenland voor een appartement aan zee. In Oostende is ook in de winter van alles te doen, en het is natuurlijk een stuk goedkoper dan het mondaine Knokke.

In Oostende schieten appartementsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Op veel plaatsen zien we bouwkranen, en de komende vijf jaar starten nog een aantal megaprojecten, Daardoor komen er nog eens 5.000 nieuwe appartementen bij.

Aan het station komen twee woontorens van honderd en van tachtig meter hoog, met zicht op zee.

Pas gepensioneerden

De gemiddelde prijs van een nieuwbouwappartement is zo'n 320.000 euro, maar afhankelijk van de grootte en de ligging kan dat oplopen tot boven het miljoen. Vooral pas gepensioneerden kopen, Niet als tweede verblijf, maar heel wat mensen laten hun huis in het binnenland voor wat het was om te komen wonen aan zee.

Door 60- en 70-plussers aan te trekken vergrijst Oostende, of dat zou je toch denken. Maar volgens de stad is dat niet zo, omdat ook huizen worden gebouwd voor jonge gezinnen.