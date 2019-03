Kunstenaar Wim Delvoye in beroep veroordeeld voor bouwovertreding

Kunstenaar Wim Delvoye heeft in het Gentse hof van beroep een boete van 104.500 euro gekregen voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle. In de rechtbank van eerste aanleg in Gent kreeg hij de vrijspraak. Hijzelf ontkende alles en sprak over opgezet spel.

Wim Delvoye wilde het kasteeldomein De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken.

Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten, een nieuwe weg aanlegden en bomen zonder vergunning hebben geveld.

Ook de walgracht werd uitgegraven en verbreed over een lengte van 370 meter. Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gingen in beroep.

600.000 euro

De openbare aanklager fileerde tijdens de behandeling minutieus het vonnis waarbij de procureur-generaal gewag maakte van een schijn van partijdigheid van de eerste rechter. “De eerste rechter sloeg de bal volledig mis.”

Tal van keren verwees de procureur-generaal naar een rondgang op 20 juni 2008, vlak na de aankoop van het kasteel door Delvoye, samen met onder meer mensen van de dienst onroerend erfgoed en ANB. “Daar werd meneer Delvoye geïnformeerd wat hij wel en niet kon, en waar hij een vergunning voor moest hebben”, aldus de procureur-generaal. “Maar zijn houding nadien is hallucinant. Zelden of nooit heb ik zo’n eigengereidheid en agressiviteit gezien”, zei de procureur-generaal die een boete van 300.000 euro voor de kunstenaar zelf en evenveel voor de vennootschap achter Delvoye vorderde.