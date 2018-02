Kunnen we vandaag schaatsen?

Afgelopen nacht was de koudste winternacht tot nog toe, maar dat wil niet zeggen dat er nu overal voldoende dik ijs ligt om te schaatsen op meren of vijvers. IJsmeesters voeren vandaag metingen uit om de staat van het ijs te bepalen. “Ik denk dat de plaatsen waar het ijs voldoende dik is heel beperkt zullen zijn”, zegt weervrouw Jill Peeters.

“Het heeft overal serieus gevroren, wat natuurlijk goed is voor de ijsvorming. Ook vandaag blijft het overal lichtjes vriezen, maar de volgende dagen zullen we zien dat het dag na dag minder koud zal worden”, zegt Peeters.

Eigen risico

In principe is het altijd verboden om het ijs te betreden in natuurgebieden, maar het Agentschap Natuur en Bos maakt toch enkele vijvers vrij waar het wel kan. Als het weer het toelaat en het ijs veilig is, dan kan er geschaatst worden op eigen risico.

Zodra het veilig genoeg is, zie je hier op welke vijvers geschaatst mag worden. Voorlopig is dat nog nergens het geval.

