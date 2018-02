Kunnen agenten anoniem blijven op proces-Abdeslam?

Het blijft onduidelijk of de agenten van de speciale eenheden die zich burgerlijke partij stellen op het proces tegen Salah Abdeslam nu maandag, anoniem kunnen blijven. Het is de eerste keer dat speciale eenheden die slachtoffer zijn, vragen om anonimiteit. Ze willen dat uit angst voor wraakacties van de terroristen. Volgens de voorzitter van de rechtbank is die anonimiteit niet in de wet voorzien, maar de politievakbonden willen dat daar dringend verandering in komt.

Abdeslam staat in Brussel samen met kompaan Sofien Ayari terecht voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016. Agenten botsten toen onverwachts op een schuilplaats van terroristen. Verschillende agenten raakten daarbij gewond.

Twee gewonde agenten van de speciale eenheden vragen op het proces om anoniem te blijven, maar volgens de voorzitter van de rechtbank is dat moeilijk. “Als u vraagt aan een rechtbank om vergoed te worden voor de schade die u hebt opgelopen, lijkt het in mijn ogen normaal dat u dat openlijk doet voor de rechtbank”, zegt Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, aan VTM NIEUWS.

Ook minister van Justitie Koen Geens zegt dat het moeilijk wordt om de anonimiteit van de agenten te waarborgen, omdat ze zich burgerlijke partij hebben gesteld. "In bepaalde gevallen wanneer agenten tegen zware criminelen zijn opgetreden, kunnen zij anoniem blijven om wraakacties te voorkomen, maar dat kan niet wanneer die agenten zich burgerlijke partij stellen", zegt Geens aan VTM NIEUWS. "De burgerlijke belangen vergen namelijk dat de dader zich kan verdedigen tegen die welbepaalde agent en die moet dan zijn identiteit kennen. We kunnen een oplossing zoeken, maar ik denk dat die heel moeilijk zal te vinden zijn."

Veiligheid verzekeren

Het is de eerste keer dat agenten die burgerlijke partij zijn, anonimiteit vragen. Maar volgens de politievakbond hebben ze een goede reden. “Het is logisch dat leden van de speciale eenheden, maar ook andere politiemensen die zich inzetten bij zware criminaliteit, zich burgerlijke partij kunnen stellen als ze slachtoffer zijn”, zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. “Dat moet natuurlijk op een veilige manier kunnen gebeuren en dat kan enkel anoniem. Voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun familie.”

Niet in wet voorzien

Volgens de voorzitter van de rechtbank is anonimiteit voor burgerlijke partijen gewoon niet in de wet voorzien. “Vanaf het ogenblik dat één van die politiemensen zich burgerlijke partij wil stellen, vindt men nergens in de wet de mogelijkheid dat hij of zij op een anonieme wijze zich burgerlijke partij zou stellen”, aldus Hennart.

“We hadden gewaarschuwd dat er inderdaad nog een aantal gaten waren en hopen dat er maandag duidelijkheid komt in deze rechtszaak. We hopen dat de mensen anoniem kunnen blijven en dat het gezond verstand zegeviert”, zegt Houssin. Het is de rechter die uiteindelijk de beslissing zal nemen.