Kungfu op school tegen seksuele intimidatie

De leerlingen van negen basisscholen in Sint-Truiden krijgen zelfverdedigingslessen om zich te wapenen tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een initiatief van het stadsbestuur en de vzw 'In-Z'.

De zelfverdedigingscursussen kaderen in het project 'Brede School', dat in negen Truiense basisscholen loopt en ijvert voor een kwaliteitsvolle naschoolse vrijetijdsbeleving. Het stadsbestuur van Sint-Truiden en vzw 'IN-Z' zorgden al voor weerbaarheidstrainingen tijdens de schooluren, maar ook na de schooluren kunnen de kinderen ondertussen een cursus Self-Defence volgen.

Weerbaarheid aanleren

"#MeToo heeft aangetoond hoe belangrijk het is om kinderen weerbaar te maken”, zegt schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Hilde Vautmans (Open Vld). “Mensen die weerbaarheid missen, dragen daar vaak levenslang de gevolgen van. Waarom het dan niet gewoon onze kinderen aanleren? Ik wil kinderen spelenderwijs afweertechnieken meegeven".

De kinderen maken in samenwerking met Erich Demaret van zelfverdedigingsorganisatie SDC op een speelse manier kennis met Penchak Silat, een Indonesische vorm van kungfu. De verbeelding van de kinderen wordt aangesproken door middel van referenties naar de animatiefilm 'Kung Fu Panda', zoals bewegingen van een cobra, aap en tijger.

Motoriek verbeteren

"We willen vooral de motoriek van de kinderen verbeteren. We leren hoe de kinderen zich moeten verdedigen en daarnaast willen we ook hun zelfzekerheid, weerbaarheid en assertiviteit verhogen", aldus Demaret.