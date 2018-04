KUL krijgt gloednieuwe deeltjesversneller

Op de campus Gasthuisberg van het UZ Leuven staat sinds vanmorgen een deeltjesversneller van maar liefst 55 ton. Het toestel wordt het hart van het gloednieuwe centrum voor protontherapie, een nieuwe bestralingstechniek om kankers en tumoren mee te bestrijden.

Alleen de installatie van het tuig was al een technisch hoogstandje op zich. 70 centimeter per minuut schoof het ding over de rolbrug.

Protonen

Het gevaarte weegt 55 ton en het op zijn plaats laten zakken, was echt millimeterwerk. De deeltjesversneller wordt het hart van het eerste centrum voor protontherapie in ons land.

Tumors

Bij die soort therapie wordt bestraald met protonen die tot 30 centimeter kunnen stralen. Zo wordt de kans op genezing veel groter, zeker voor zeldzame tumors in de hersenen of ogen, of bij de behandeling van kinderen.

80.000 euro

In Duitsland en Zwitserland kost zo'n behandeling al gauw 80.000 euro, bij ons gokken ze op 25.000 euro, gedekt door onze ziekteverzekering.