KU Leuven heft schorsing van student Reuzegom op

Het gemeenschappelijk bureau van de KU Leuven heeft het voorstel van "pedagogische taak" aanvaard van de student die op 5 december vorig jaar betrokken was bij de fatale studentendoop van studentenclub Reuzegom. De KU Leuven heft onder voorbehoud van de effectief uitvoering van deze taak de schorsing van de student op.

De bewuste student werd die dag in Vorselaar "gedoopt" samen met Sanda Dia (20), die hierbij om het leven kwam. Hij moest zich met 18 anderen verantwoorden in het kader van een tuchtprocedure aan de KU Leuven. Omdat hij volgens vicerector Chantal Van Audenhove tijdens een gesprek met haar geen afstand nam van het bewuste doopritueel, werd hij tot het einde van het academiejaar geschorst. Via zijn advocaat liet de student nadien weten verkeerd begrepen te zijn.

In beroep tegen deze beslissing aanvaardde de KU Leuven dat de student een pedagogische taak op zich zou nemen in de vorm van een vrijwilligerswerk. Daaruit zou moeten blijken dat hij op een pedagogisch verantwoorde wijze omgaat met de ernstige feiten. De student moest zelf een voorstel doen. Dat is inmiddels aanvaard. Wat de aard is van de taak en gedurende hoeveel uren hij deze zal uitvoeren, is nog onduidelijk.