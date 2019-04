De KU Leuven heeft in Kenia dierenproeven gedaan op bavianen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Dierenproeven op bavianen zijn verboden in ons land. Maar de KU Leuven heeft een achterpoortje in de wet gebruikt: voor dierenproeven in het buitenland is er geen regeling.

De universiteit zegt dat ze een gusntig advies kreeg van haar ethische commissie. Het onderzoeksproject zou intussen wel stopgezet zijn.