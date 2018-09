KU Leuven blijft beste unief van het land

De KU Leuven blijft met voorsprong de beste universiteit van ons land, maar zakt wel voor het derde jaar op rij in 'The Times Higher Education World University Rankings', de rangschikking van beste universiteiten ter wereld. De Leuvense unief strandt op de 48ste plaats, een plaatsje lager dan vorig jaar.

De UGent was aan een opmars bezig in de ranglijst en behaalde vorig jaar de 107de plaats, maar zakt dit jaar opnieuw helemaal weg naar plaats 143. Zo belandt de UGent onder de Université Catholique de Louvain, die op de 128ste plaats staat.

De Universiteit van Antwerpen (UA) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) stranden ergens tussen plaats 201 en 250. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) belandt dan weer in een clubje universiteiten die de plaatsen 251 tot 300 delen. Nog lager in het lijstje vinden we de Université de Liège (301-350) en de Universiteit van Hasselt (401-500).

De algemene top drie van vorig jaar blijft ongewijzigd. De Britse Unief Oxford staat onbetwist op nummer één, gevolgd door landgenoot Cambridge. Het Amerikaanse Stanford moet de eer van de derde plaats dit jaar niet meer delen met het California Institute of Technology.

Bekijk de volledige lijst hier.